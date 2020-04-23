اخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في لبنان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 688 حالة.

 

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 113 حالة.

Advertisements

 

وسجّل لبنان، الأربعاء، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقا.

 

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان، أنه تمّ نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، دون أي تفاصيل عن عمرها ووضعها الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا