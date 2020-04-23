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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 518 إصابة جديدة بكورونا و91 حالة شفاء و4 وفيات والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8,756 حالة.
وأعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,637.
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