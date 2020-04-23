اليونان تمدد قيود كورونا حتى الرابع من مايو

الخميس 23 أبريل 2020

مددت اليونان اليوم الخميس إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوع آخر حتى الرابع من مايو، قائلة إن أي تخفيف للإجراءات سيكون تدريجياً خلال مايو ويونيو.



وفرضت السلطات اليونانية إغلاقاً شاملاً للحياة العامة من منتصف مارس لوقف الوباء، وسجلت البلاد معدلات إصابة أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

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وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس في مؤتمر صحفي إن القيود، التي تشمل حظر أي تنقلات باستثناء الأفراد الذين يحملون تصريحا رسميا، سيتم تمديدها إلى الرابع من مايو.

وأضاف "الهدف من إجراءات العزل ليس البقاء في... منازلنا. الهدف هو استعادة حياتنا واستعادة أسلوب حياتنا الذي حرمنا منه مؤقتا بسبب هذا العدو الماكر الخفي".

وبحلول مساء أمس الأربعاء، سجلت اليونان 2408 حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا و121 حالة وفاة.