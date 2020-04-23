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شكرا لقرائتكم خبر عن الكمال تدعو منظمات المجتمع للمشاركة في التخفيف من آثار سيول الأمطار بعدن والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الدكتورة ابتهاج الكمال، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة في إغاثة المتضررين من السيول بمحافظة عدن، ومساندة جهود السلطة المحلية في معالجة وتخفيف آثار ما خلفته السيول من أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن الكمال قولها، إن الكارثة الإنسانية الكبيرة التي سببتها السيول تتطلب من كافة المنظمات والمبادرات المجتمعية، تظافر الجهود والعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة في تلافي أضرار السيول والفيضانات ومساعدة الأسر المتضررة.
وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجهود والمبادرات المجتمعية لأبناء عدن في إنقاذ المصابين، ومساعدة الأسر المتضررة، ومساندة السلطة المحلية في أعمالها وجهودها لمعالجة تداعيات آثار الكارثة، مشيرة إلى أهمية المبادرات المجتمعية في أوقات الأزمات والكوارث ودورها في تجاوز الصعاب.
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