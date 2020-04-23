شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة، بعد تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.