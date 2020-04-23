شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بداية رمضان.. مواطن كويتي يحوّل غرفة في منزله إلى مسجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي توثق قيام مواطن كويتي بتحويل إحدى غرف منزله إلى مسجد، وذلك قبيل شعر رمضان.

وأظهرت الصور، فرش أرضية الغرفة بسجاد صلاة مثل سجاد المساجد، ووضع مصاحف محمولة على صناديق خشية، وزجاجات مياه ومناديل؛ فضلًا عن تحديد مكان الإمام بشكل مميز.

ويهدف المواطن الكويتي من هذا الإجراء إلى أن يعيش في أجواء رمضانية وإيمانية، وذلك في ظل إغلاق المساجد بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة حتى 28 مايو المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول.