شكرا لقرائتكم خبر عن «جماعات حقوقية»: الطريقة الفلبينية في التعامل مع كورونا أضرت بالحريات والان نبدء بالتفاصيل

انتقدت جماعات حقوقية اليوم الخميس طريقة تعامل الحكومة الفلبينية مع تفشي فيروس كورونا، وقالت إنها أدت لشن "هجمات أسوأ وأكثر قسوة" على الحريات المدنية، محذرة من أنه ليس هناك شخص أمن من العنف.

ووصفت الجماعات مقتل جندي متقاعد يعاني من اختلال عقلي لخرقه سياسات الاغلاق في ضاحية قويزون في مانيلا أمس الأول الثلاثاء بالواقعة "المقلقة و العمل المؤسف الذي يظهر عنف الدولة الذي يجب إدانته بشدة".

وتردد أن الضحية، ويدعى وينستون راجوس / 34 عاما/، وهو كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. وقد خرج من الجيش عام 2017، بحسب ما ذكره المتحدث العسكري الكولونيل رامون زاجلا.

وقالت منظمة كاراباتان الحقوقية ومقرها مانيلا إن هذه الواقعة تظهر أن أوامر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بقتل" منتهكي أوامر الاغلاق والتهديدات بتطبيق إجراءات مشابه لحالة الطوارئ ليست "مجرد مبالغات" مثلما يقول المتحدثون باسمه.

كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات عززت من استغلالها لفيروس كورونا وسياسات الإغلاق ليكون بمثابة "عذر لتوجيه الاتهام للخصوم السياسيين والنشطاء".