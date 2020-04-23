شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و518 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، إن المصابين ينتمون لجنسيات مختلفة، وجميعهم حالات مستقرة وبخضعون للرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين بالفيروس من جنسيات آسيوية، موضحة أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 1637.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم توسيع نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، موضحة أنه تم إجراء أكثر من 29 الف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 وفيات و518 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.