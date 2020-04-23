شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و518 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 8756 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، إن المصابين ينتمون لجنسيات مختلفة، وجميعهم حالات مستقرة وبخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين بالفيروس من جنسيات آسيوية، موضحة أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 1637.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم توسيع نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، موضحة أنه تم إجراء أكثر من 29 الف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.