شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يواصل سحب مياه السيول من طرق عدن والان نبدء بالتفاصيل

يستكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعماراليمن أعماله للتخفيف من آثار سيول عدن بسحب المياه وإزالة المخلّفات وفتح الطرق الداخلية والرئيسية داخل المناطق السكنية في مديرية خورمكسر و الشيخ عثمان ومنطقة بئر فضل، ومخيم النازحين في زهرة خلي.

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