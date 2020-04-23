وزارة الصحة: 90 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 5481

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صورة أرشيفية قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة.

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