انت الان تتابع كوريا الجنوبية تؤكد عدم رصد تحركات خاصة في الشطر الشمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان أنه "لم يتم رصد أي تحركات خاصة داخل كوريا الشمالية" وذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي.

ورأس الاجتماع مستشار الأمن القومي تشونج ايوي-يونج، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وناقش المجلس أيضا التعاون مع المجتمع الدولي بشأن قضايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في اجتماع اليوم.

وكان مسؤول بوزارة الوحدة قال في وقت سابق للصحفيين أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد يجري "أنشطة عامة عادية" قريبا.

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وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أمس الأول الثلاثاء أن جونج اون، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ليس في حالة جيدة عقب خضوعه لعملية في القلب ويتلقى العلاج حاليا، وهو ما تجاهلته كوريا الشمالية.

وكانت صحيفة ديلي ان كيه الالكترونية، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها ، المتخصصة في أخبار كوريا الشمالية، قد ذكرت في وقت سابق أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب في 12 نيسان/أبريل الجاري، ويتعافى في إحدى الفيلات.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص داخل كوريا الشمالية القول إن العملية الجراحية كانت ضرورية بسبب عدة عوامل تشمل الوزن الزائد لجونج أون وتدخينه للسجائر وعمله الكثير.