شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 688 حالة.



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وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 113 حالة.

وسجّل لبنان، الأربعاء، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقا.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان، أنه تمّ نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، دون أي تفاصيل عن عمرها ووضعها الصحي.