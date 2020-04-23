- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تمدد قيود كورونا حتى الرابع من مايو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
مددت اليونان اليوم الخميس إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوع آخر حتى الرابع من مايو، قائلة إن أي تخفيف للإجراءات سيكون تدريجياً خلال مايو ويونيو.
وفرضت السلطات اليونانية إغلاقاً شاملاً للحياة العامة من منتصف مارس لوقف الوباء، وسجلت البلاد معدلات إصابة أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس في مؤتمر صحفي إن القيود، التي تشمل حظر أي تنقلات باستثناء الأفراد الذين يحملون تصريحا رسميا، سيتم تمديدها إلى الرابع من مايو.
وأضاف "الهدف من إجراءات العزل ليس البقاء في... منازلنا. الهدف هو استعادة حياتنا واستعادة أسلوب حياتنا الذي حرمنا منه مؤقتا بسبب هذا العدو الماكر الخفي".
وبحلول مساء أمس الأربعاء، سجلت اليونان 2408 حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا و121 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تمدد قيود كورونا حتى الرابع من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.