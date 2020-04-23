شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3537 حالة.

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وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 151، فيما وصل عدد المتعافين إلى 430 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.