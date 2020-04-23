مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. ويؤكد: لا نتلقى تعليمات من أحد.. والدولة لا تتدخل في شؤوننا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة ليس لها علاقة بما تصدره الدار من فتاوى، كما أن الفتاوى ليس لها شأن بالأمور السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المفتي لا يأخذ تعليمات من أحد وتاريخ دار الإفتاء يدل على ذلك، فدائما ما تُقدر دار الإفتاء العامة وما يحتاج إليه المجتمع واجب شرعي.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في دار الإفتاء، وتاريخ الهيئة لا يوجد به إملاء من أحد، فلا أحد يتدخل في عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بنا لإصدار أي شيء، كما أنه قام بسؤال عدد من المفتين السابقين حول هذا الأمر ولم يجد تدخلا في عملهم. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأشار إلى أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أكد أنه لا إملاءات على المفتي ودار الإفتاء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشريعة الإسلامية قائمة، والدولة محتكرة حقها للعقاب لأي فصيل وجماعة في إطار القانون، ومن يرفع السلاح على الدولة حق الدولة ردعه بالقانون.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى- وللقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة التى توافق 25 أبريل من كل عام.

وقال مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس، إنه ينبغى على المصريين جميعًا، خاصة الشباب أن يتأملوا ويتعلموا من ذكرى تحرير سيناء وكيف ضحى رجال القوات المسلحة بأرواحهم وجهدهم لكى نحتفل نحن الآن بهذا النصر العظيم، ففى تحرير سيناء دروس كثيرة نحن فى أمسِّ الحاجة لأن نتعلمها ونعمل بها لننهض بمصرنا الحبيبة.

وأضاف المفتى: أن تحرير سيناء ما كان ليتم إلا ببذل كل غال من أجل تحرير هذا الوطن، فقد بُذِلَت من أجل ذلك الأرواح، حتى استطعنا أن نسترد كل شبر محتل من أرض الوطن، وأن أبطال القوات المسلحة البواسل يرون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف الوطن وتهدد أمنه و استقراره. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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ووجه مفتى الجمهورية التحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة ، مؤكداً : أن تحرير سيناء الحبيبة ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.

وشدد مفتى الجمهورية على أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصرى من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.



وأشار مفتى الجمهورية إلى أن كافة جموع الشعب المصرى يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال .

وأضاف المفتى موجها كلامه لأبطال القوات المسلحة : تتحملون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطنى بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان ، و تقدمون أرواحكم بطيب خاطر لتحقيق استقرار الوطن وأمنه .

وجدد مفتى الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة ، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره ، مطالبا قوات الجيش بالضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى مصر والمنطقة العربية.

ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والارهاب ، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الجيش والشرطة دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب ، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها أبطال القوات المسلحة فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا- ولا يزالون- بأنفسهم ويقدمون أرواحهم فداء لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، ومن كيد الكائدين ومكر الحاقدين، وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار على البلاد والعباد مصداقا لقول الله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" . ‏‏