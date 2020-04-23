عقيص دعا أهالي رياق مخالطي أي مصاب لاجراء الفحص في مستشفى الهراوي

وجه عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ دعوة لكل أهالي رياق الذين اختلطوا بأي مصاب ب​فيروس كورونا​ المستجد او الذين يشكون بإصابتهم او يشعرون بعوارض ولو خفيفة، المسارعة بالاتصال ب​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة على الرقم 08825600 لحجز موعد لاجراء فحص الـ "PCR" بشكل مجاني. وأكد أن "الفحوصات السريعة و​الحجر المنزلي​ الإلزامي يعجلان في مكافحة الوباء".

واوضح عقيص ان المجلس الأعلى للدفاع والحكومة يجتمعان الجمعة لتقرير مصير التعبئة العامة. اذا كان القرار بالتمديد فيقتضي التسريع بتوزيع المساعدات للفئات المحتاجة، واذا القرار بانهاء التعبئة فمن الضروري إطلاق خطة إنهاء التعبئة "Plan de deconfinement" بحسب القطاعات، كي لا نقع عندها بكارثة صحية".