ركّزت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أُطلقت علينا السهام ونحن نخوض معركة تأمين لقمة عيش مواطنين قست عليهم الظروف الصعبة في بلادنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريم: أطلقت علينا السهام ونحن نخوض معركة تأمين لقمة عيش مواطنين قست عليهم الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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