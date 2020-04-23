قيومجيان: ماذا تنتظر الحكومة لطلب مساعدة المؤسسات النقدية الدولية؟

سال الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "ماذا تنتظر ​الحكومة​ لتطلب مساعدة وتدخل المؤسسات النقدية الدولية لإنقاذ ​لبنان​ والشعب اقتصاديا وماليا. ‏حتى الكلام عن إصلاحات بنيوية واجراءات قاسية وخطط اقتصادية، سيكون عديم الجدوى بعد وقت قصير".

ولفت قيومجيان الى ان "الآتي انهيار كبير ومزيد من ​الفقر​ والعوز والإفلاس و​البطالة​"، اضاف قائلا "‏الله يكون بعون الناس".