قيومجيان: ماذا تنتظر الحكومة لطلب مساعدة المؤسسات النقدية الدولية؟

سال الوزير السابق ريشار قيومجيان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ماذا تنتظر الحكومة لتطلب مساعدة وتدخل المؤسسات النقدية الدولية لإنقاذ لبنان والشعب اقتصاديا وماليا. حتى الكلام عن إصلاحات بنيوية واجراءات قاسية وخطط اقتصادية، سيكون عديم الجدوى بعد وقت قصير".
ولفت قيومجيان الى ان "الآتي انهيار كبير ومزيد من الفقر والعوز والإفلاس والبطالة"، اضاف قائلا "الله يكون بعون الناس".
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