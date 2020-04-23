النشرة: فرق الكشف بمصلحة الزراعة بالنبطية باشرت بمراقبة أسعار الفاكهة والخضار واللحوم

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، أنّ "بناءً على توجيهات وزير الزراعة ​عباس مرتضى​، باشرت فرق الكشف في مصلحة الزراعة في ​محافظة النبطية​ والمراكز التابعة لها وبالتعاون مع ​وزارة الاقتصاد​، بمراقبة أسعار ​الفاكهة​ والخضار واللحوم في الأسواق والمحال المخصّصة في مدينة النبطية ومنطقتها، واتخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّ المخالفين".

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