شهد مركز OMT للتحويلات المالية في ​الطيونة​ في ​بيروت​ تهافتا وازدحاما خانقا من قبل المواطنين الذين يريدون قبض حوالاتهم ب​الدولار​ الأميركي من الخارج، وذلك لأن اليوم هو التوقيت الأخير لذلك قبل بدء تطبيق التعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​ بشأن قبض الحوالات المالية من الخارج ب​الليرة اللبنانية​.

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كانت هذه تفاصيل خبر تهافت إلى OMT الطيونة في اليوم الأخير قبل تطبيق تعميم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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