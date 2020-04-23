فرنجيه يستقبل السفيرة الاميركية في بنشعي والبحث يتناول الاوضاع العامة

استقبل رئيس تيار "المرده" الوزير السابق ​سليمان فرنجيه​ في ​بنشعي​ ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ في زيارة تعارف، في حضور النائب طوني فرنجيه، الوزير السابق ​روني عريجي​ والدكتور جان بطرس.

وقد بحث المجتمعون في الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة بالاضافة الى ​الوضع الاقتصادي​ وتداعيات جائحة ​كورونا​ على ​العالم​ اجمع.

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