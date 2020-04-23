فرنجيه يستقبل السفيرة الاميركية في بنشعي والبحث يتناول الاوضاع العامة

استقبل رئيس تيار "المرده" الوزير السابق سليمان فرنجيه في بنشعي السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة تعارف، في حضور النائب طوني فرنجيه، الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس.
وقد بحث المجتمعون في الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة بالاضافة الى الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا على العالم اجمع.
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