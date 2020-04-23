تقدّمت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، من ال​لبنان​يّين عمومًا والمسلمين خصوصًا بالتهنئة بحلول ​شهر رمضان​ المبارك. وتوجّهت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، بالدعاء إلى الله، أن "تعمّ بركة الشهر الفضيل لبنان وشعبه على الصعد كافّة ولا سيما الصحيّة والمعيشيّة، وأن تحمل أيامه ولياليه المباركة لبلدنا بداية الخروج والتعافي من الوباء ومن كلّ الأزمات الّتي عصفت وتعصف به"، سائلةً الله أن "يعيد الشهر الكريم على الوطن والأمة العربيّة والإسلاميّة بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبّل صيام الصائمين وقيامهم وطاعاتهم فيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأت بحلول رمضان: نسأل الله أن تعم بركته لبنان ويتعافى من الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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