نظّم اتحاد بلديات بعلبك وجمعية "عنصر الوجود" الخيريّة، بالتعاون مع مبادرة شارك دواك الّتي أطلقها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، يومًا صحيًّا مجانيًّا في مركز الاتحاد، وتضمّن معاينات طبيّة في الصحة العامة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، بإشراف الدكتور علي السيد أحمد.
في هذا الإطار، أكّد رئيس الاتحاد بالوكالة جمال عبد الساتر، أنّ "الاتحاد سيقيم يومًا صحيًّا مجانيًّا أسبوعيًّا في قرى الاتحاد".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات بعلبك وجمعية "عنصر الوجود" نظّما يوما صحيا مجانيا بمركز الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.