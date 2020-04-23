اتحاد بلديات بعلبك وجمعية "عنصر الوجود" نظّما يوما صحيا مجانيا بمركز الاتحاد

نظّم ​اتحاد بلديات بعلبك​ وجمعية "عنصر الوجود" الخيريّة، بالتعاون مع مبادرة شارك دواك الّتي أطلقها محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، يومًا صحيًّا مجانيًّا في مركز الاتحاد، وتضمّن معاينات طبيّة في الصحة العامة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، بإشراف الدكتور علي السيد أحمد.

في هذا الإطار، أكّد رئيس الاتحاد بالوكالة جمال عبد الساتر، أنّ "الاتحاد سيقيم يومًا صحيًّا مجانيًّا أسبوعيًّا في قرى الاتحاد".