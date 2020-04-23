مزارعو التبغ والتنباك بالبقاع استنكروا الكلام الخارج عن أطر الحقيقة والمصداقية ضد صقلاوي

أعرب مزارعو ​التبغ​ والتنباك في ​البقاع​ عن استنكارهم "الكلام الخارج عن أطر الحقيقة والمصداقيّة ضدّ رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف صقلاوي والمؤسّسة الوطنيّة الحيويّة، لما لها من خدمات وعمل تنموي في المنطقة لتلاميذ ​المدارس​ وعلى صعيد ​البلديات​، إمّا عن جهل بالحقيقة أو تجاهلًا لها".

وأكّدوا في بيان، أنّ "هذه المؤسسة المعطاءة ستبقى رمز الخدمات والتنمية لأبنائها".