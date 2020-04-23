مزارعو التبغ والتنباك بالبقاع استنكروا الكلام الخارج عن أطر الحقيقة والمصداقية ضد صقلاوي

أعرب مزارعو التبغ والتنباك في البقاع عن استنكارهم "الكلام الخارج عن أطر الحقيقة والمصداقيّة ضدّ رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف صقلاوي والمؤسّسة الوطنيّة الحيويّة، لما لها من خدمات وعمل تنموي في المنطقة لتلاميذ المدارس وعلى صعيد البلديات، إمّا عن جهل بالحقيقة أو تجاهلًا لها".
وأكّدوا في بيان، أنّ "هذه المؤسسة المعطاءة ستبقى رمز الخدمات والتنمية لأبنائها".
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