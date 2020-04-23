افرام: ليتقبّل الله رمضان بما يخفّف المعاناة والمآسي

اشار النائب ​نعمة افرام​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك، الى انه "مع بداية هذا الشهر الفضيل، جلّ ما أرجوه أن يتقبّله الله بما يخفّف عن ​لبنان​ وإنسانه الهموم والمعاناة والمآسي، وأن يبارك كلّ تضامن اجتماعيّ ويعضد كلّ مخلص في مسار عمليّة الإنقاذ". اضاف قائلا "رمضان كريم".

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