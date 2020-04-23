استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ صباح اليوم في ​السرايا الحكومية​، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ يرافقه المستشارة الأولى سالينا غرونيه كاتالانو والمستشار المالي جوليان فولود والمستشارة السياسية ستيفاني صالحة، في حضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية السفير ​جبران صوفان​ ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري. وكان تأكيد "على الدور الذي تقوم به ​الحكومة​ لناحية عملية الإصلاح، والإسراع في إنجاز خطة الإنقاذ المالية، ودور فرنسا في مساعدة ​لبنان​ خصوصا عبر ترجمة مقررات ​مؤتمر سيدر​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب التقى فوشيه وتأكيد على دور الحكومة الاصلاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.