أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان، في بيان، أنّ "كلّ ما يتمّ تداوله حول اعتماد سعر السوق كسعر صرفٍ للدولار الأميركي، أو لأية عملةٍ أخرى، في ما يتعلّق بعقود الضمان، لا علاقة لوزير الاقتصاد والتجارة ولا للجنة مراقبة هيئات الضمان به، ويبقى كلامًا يتحمَّل مسؤوليّته مُطلقه".
وذكّرت بأنّه "يمكن للمعنيّين كافّة من حملة عقود الضمان أو من هيئات الضمان (شركات التّأمين) أو سواهم، مراجعة لجنة مراقبة هيئات الضمان، وذلك من خلال التواصل الهاتفي مع "ICC-Care" على الرقم 01999069، أو عبر تطبيق الـ"واتساب" على الرقم 81999069، أو عبر البريد الإلكتروني "[email protected]".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مراقبة هيئات الضمان: لا علاقة لنا بما يُتداول حول اعتماد سعر السوق كسعر صرف للدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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