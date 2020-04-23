لجنة مراقبة هيئات الضمان: لا علاقة لنا بما يُتداول حول اعتماد سعر السوق كسعر صرف للدولار

أعلنت ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​، في بيان، أنّ "كلّ ما يتمّ تداوله حول اعتماد سعر السوق كسعر صرفٍ للدولار الأميركي، أو لأية عملةٍ أخرى، في ما يتعلّق بعقود الضمان، لا علاقة لوزير الاقتصاد والتجارة ولا للجنة مراقبة هيئات الضمان به، ويبقى كلامًا يتحمَّل مسؤوليّته مُطلقه".

وذكّرت بأنّه "يمكن للمعنيّين كافّة من حملة عقود الضمان أو من هيئات الضمان (شركات التّأمين) أو سواهم، مراجعة لجنة مراقبة هيئات الضمان، وذلك من خلال التواصل الهاتفي مع "ICC-Care" على الرقم 01999069، أو عبر تطبيق الـ"واتساب" على الرقم 81999069، أو عبر البريد الإلكتروني "[email protected]".