توجه رئيس تيار الكرامي النائب فيصل كرامي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلا "يا حسان دياب: سقطت كل الاقنعة". وتابع قائلا "مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان. لتكن اولويتك، وفورا، نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان والفساد".
ولفت كرامي الى "ان لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما امني، لا يردعهم عقل او ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي لدياب: مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.