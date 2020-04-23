كرامي لدياب: مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان

توجه رئيس تيار الكرامي النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قائلا "يا حسان دياب: سقطت كل الاقنعة". وتابع قائلا "مؤامرة 92 على ​عمر كرامي​ تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ ​لبنان​. لتكن اولويتك، وفورا، نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم ​مصرف لبنان​ و​الفساد​".

ولفت كرامي الى "ان لعبة ​الدولار​ هي المقدمة ل​انفجار​ اجتماعي وربما امني، لا يردعهم عقل او ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا".

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