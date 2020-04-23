بلدية الشويفات نفت الشائعات عن إصابات بكورونا بين موظفيها: جميع العاملين بصحة جيدة

أوضح المكتب الإعلامي ل​بلدية الشويفات​ في بيان، أنّه "بعد بثّ شائعات عدّة تطاول رئيس المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​ طارق أبو فخر عن إصابته بفيروس "كورونا"، يهمّ المكتب الإعلامي نفي ما يتمّ تداوله، وأنّ أبو فخر وجميع الموظّفين والعاملين في البلدية بصحّة جيّدة عكس ما يتمّ تناقله وتداوله".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المركز الطبّي في "​الجامعة اللبنانية الأميركية​ - LAU" ​مستشفى رزق​، أجرى 41 فحص "PCR" لأشخاص تمّ اختيارهم وهم الأكثر احتكاكًا في المجتمع الشويفاتي، ومن بينهم موظّفو البلدية، والنتائج أتت جميعها سلبيّة"، مؤكّدةً "عدم تسجيل أي إصابة حتّى الساعة ضمن نطاق البلدية، باستثناء الحالة الّتي نُقلت إلى "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​" سابقًا وقد شُفيت".

وأشار أبو فخر إلى أنّ "هناك فئة من الناس تحتّم عليهم طبيعة عملهم أو اندفاعهم لمساعدة الغير، التنقّل والاحتكاك بالمشتبه إصابتهم بالفيروس، وهم مثال للشجاعة والتفاني ونرفع لهم القبعة"، مركّزًا على أنّ "نظرة البعض لحال "كورونا" بأنّها حال جرميّة، أمر منكر وغير إنساني".

وشدّد المكتب الإعلامي على "عدم الأخذ بالإشاعات والأضاليل والتقيّد بما يصدر عن السلطات والجهات المختصة"، متمنيًا "عدم تداول الأخبار دون التأكّد من صحّتها نظرًا للوضع الدقيق الّذي تمرّ به البلاد عمومًا والشويفات خصوصًا، والتواصل مع المكتب الإعلامي في البلدية لمتابعة آخر المستجدات والتأكد من أي معلومات تصدر من هنا وهناك".