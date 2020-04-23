البزري يدعو لتفعيل التحركات الشعبية بعد أزمة الكورونا

إعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ أن ​المجلس النيابي​ أكّد بالأمس وبالإجماع فقدان مصداقيته التمثيلية وإنفصامه الكامل عن قضايا الوطن والمواطنين، كما أكدت ​الحكومة​ أنها صنيعة لهذا المجلس، وهي غير قادرة على التحرك ولا تملك أي هامش للمناورة ولتنفيذ إقتراحاتها. وأضاف إن ما شهدناه بالأمس هو تجاوز كامل في بعض مراحله لفصل السلطات حيث بدا واضحاً أن ​السلطة​ التشريعية المتمثلة بالمجلس النيابي الحالي هي المهيمنة على أمور البلاد.

ودعا البزري المواطنين إلى التحضّر لمرحلة ما بعد ​الكورونا​ لإعادة تفعيل التحركات الشعبية الهادفة لإسقاط هذه التركيبة السياسية التي بدا أنها غير مستعدّة لتتغير رغم كل الظروف الصعبة والخطيرة التي تعيشها البلاد.