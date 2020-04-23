هاشم التقى مرتضى: لتلبي الحكومة المتطلبات الضرورية لوزارة الزراعة

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ "ضرورة أن تلبّي ​الحكومة​ المتطلّبات الضروريّة ل​وزارة الزراعة​، وتأمين الإمكانيّات الماليّة، لتستطيع أن تقوم الوزارة بواجباتها ودورها الوطني في هذه الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها ​لبنان​ واللبنانيّون، إذ أصبحنا اليوم بأمسّ الحاجة وللضرورات الوطنيّة ​الاقتصاد​يّة والماليّة للانتقال إلى الاقتصاد المنتج".

وأوضح بعد زيارته وزير الزراعة ​عباس مرتضى​، أنّه "ليتحقّق هذا الهدف، لا بدّ من إيلاء قطاع الزراعة الأهميّة ليقدم بدوره الوطني ويساهم في بناء الاقتصاد السليم، وكلّ المحاولات خارج الاقتصاد الإنتاجي في القطاعَين الزراعي والصناعي عبثًا نحاول الخروج من أزماتنا بكلّ مستوياتها الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مبيّنًا أنّ "هذه من الأولويّات الّتي تتطلّب إيلاءها الجهد والسرعة".

وأشار هاشم، إلى أنّ "لقاءنا مع مرتضى تناول واقع الزراعة في لبنان وأهميّة هذا القطاع في زمن الأزمات، وبحثنا في واقع منطقة ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ الزراعي، كَون هذه المنطقة الجنوبيّة الحدوديّة دفعت وما زالت تدفع ضريبة الجغرافيا والتاريخ، والزراعة تشكّل مصدر الرزق الأساسي لأبناء هذه المنطقة"، كاشفًا أنّ "لذلك طالبنا مرتضى بأن يضع الزراعة وقطاعها في هذه المنطقة في أولويّاته، وذلك لدعم ​المزارعين​ في كلّ ما تتطلّبه الزراعة، وتأمين ​الأدوية​ والأسمدة كدعم أساسي في هذه المرحلة، والتعويض عن الأضرار الّتي أصابت القطاع والمزارعين نتيجة العواصف الطبيعيّة".

وأكّد أنّ "الأهم هو تأمين أسواق لتسويق الإنتاج كي لا تتكدّس المنتوجات لدى أصحابها، وقد وعد الوزير بتلبية متطلبات هذه المناطق، لأنّها ساهمت وما زالت في تثبيت الإنتماء السليم في صمود أهلها وشعبها في مواجهة كلّ التحديات، ومن حقّ أهلنا على دولتهم أن تلبّي احتياجاتهم في الظروف الصعبة والدقيقة".