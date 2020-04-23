حنكش: عودة اللبنانيين في الخارج تشكل ضغطا كبيرا وأزمة ستصبح كارثة

أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، أنّ "​عودة اللبنانيين​ في الخارج تشكّل ضغطًا كبيرًا وأزمةً ستصبح كارثةً". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "طلّاب ​أوكرانيا​ و​بولندا​، العاملين في إربيل، المقيمين في ​إفريقيا​، الموجودين في ​أوروبا​... كثر منهم وضعهم دقيق وعلى الدولة أن تأخذ قرارات مناسبة مهما كلّفت. "يلّي منكم قادرين تأمنولن طيارات، خلي ​المصارف​ تسهّلن الحوالات ليقدروا يعيشوا".

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