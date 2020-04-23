نقابة الممرضات والممرضين: فتح اعتماد لمستحقات المستشفيات مقدمة لتأمين حقوق العاملين وحان الوقت لإنصافهم

أعلنت نقابة الممرضات والممرضين،في بيان ، انها "تلقت بارتياح خبر فتح ​مجلس النواب​ إعتماد إضافي بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لتسديد جزء كبير من مستحقات ​المستشفيات​ ما يساعدها للخروج من أزمتها المالية التي أدت بنتائجها إلى حرمان عدد كبير من الممرضات والممرضين من تحصيل حقوقهم ورواتبهم كاملة في أوقات استحقاقها، في حين أصبح عدد آخر خارج عمله".



وأكدت النقابة مطالبها بأن "تكون حقوق العاملين في التمريض ومستحقاتهم ومتأخراتهم في أولوية المستحقات التي يجب على المستشفيات تسديدها كاملة فور تحويل الأموال إلى صناديقها"، معلنة "إن معاناة التمريض قد تخطت الحدود التي يمكن تحملها ومعظم المستشفيات تتخذ إجراءات غير قانونية في حق العاملين بحجة الوضع الإقتصادي، في الوقت الذي كان التمريض ينتظر دعما وتكريما وتقديرا لجهوده وتضحياته لأن ​الأزمة​ الصحية من جراء ​كورونا​ قد دلت بما لا يقبل الشك أن لا قطاع صحيا من دون اليد العاملة التمريضية وهي خط الدفاع الأول عن الناس والمجتمع".

وختم البيان:"حان الوقت لإنصاف العاملين في التمريض.. ​الصحة​ لا يمكن تعويضها في حال خسارتها والتمريض أيضا".