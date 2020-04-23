أعلنت نقابة الممرضات والممرضين،في بيان ، انها "تلقت بارتياح خبر فتح مجلس النواب إعتماد إضافي بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لتسديد جزء كبير من مستحقات المستشفيات ما يساعدها للخروج من أزمتها المالية التي أدت بنتائجها إلى حرمان عدد كبير من الممرضات والممرضين من تحصيل حقوقهم ورواتبهم كاملة في أوقات استحقاقها، في حين أصبح عدد آخر خارج عمله".
وأكدت النقابة مطالبها بأن "تكون حقوق العاملين في التمريض ومستحقاتهم ومتأخراتهم في أولوية المستحقات التي يجب على المستشفيات تسديدها كاملة فور تحويل الأموال إلى صناديقها"، معلنة "إن معاناة التمريض قد تخطت الحدود التي يمكن تحملها ومعظم المستشفيات تتخذ إجراءات غير قانونية في حق العاملين بحجة الوضع الإقتصادي، في الوقت الذي كان التمريض ينتظر دعما وتكريما وتقديرا لجهوده وتضحياته لأن الأزمة الصحية من جراء كورونا قد دلت بما لا يقبل الشك أن لا قطاع صحيا من دون اليد العاملة التمريضية وهي خط الدفاع الأول عن الناس والمجتمع".
وختم البيان:"حان الوقت لإنصاف العاملين في التمريض.. الصحة لا يمكن تعويضها في حال خسارتها والتمريض أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الممرضات والممرضين: فتح اعتماد لمستحقات المستشفيات مقدمة لتأمين حقوق العاملين وحان الوقت لإنصافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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