ذكرت ​بلدية الكفور​ في ​النبطية​ أنّ "فرق المراقبة الصحيّة في البلدية ضبطت خلال جولتها اليوميّة المعتادة كميّة كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحيّة، والمعدَّة للتوضيب والبيع في إحدى المؤسّسات التجاريّة في بلدة تول". ولفتت إلى أنّ "عناصر الشرطة عملوا على مصادرة هذه المواد وتلفها وإجراء المقتضى القانوني بحقّ المؤسّسة المخالفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الكفور ضبطت كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمؤسسة تجارية في تول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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