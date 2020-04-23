تشييع 7 من ضحايا جريمة بعقلين في مأتمين أقيما في دار البلدة

شيعت بلدة ​بعقلين​ اليوم 7 من ​ضحايا​ الجريمة التي نفذها مازن حرفوش قبل يومين في البلدة، وهم زوجة الجاني منال حرفوش التيماني وشقيقه كريم حرفوش وخمسة سوريين، في مأتمين أقيما في دار بعقلين.

شارك في التشييع وكيل داخلية ​الشوف​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الدكتور عمر غنام ممثلا رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​اللقاء الديموقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​، كريم حمادة ممثلا والده النائب ​مروان حمادة​، رئيس ​بلدية بعقلين​ عبدالله الغصيني، رئيس اتحاد بلديات السويجاني يحيى ابو كروم وشخصيات حزبية وروحية واجتماعية واهلية وابناء البلدة وبعض القرى المجاورة.

وقد أقام ​الصلاة​ عن روح منال وكريم الشيخ ايمن عامر، بعدها ووري الجثمانان في الثرى في مدافن العائلة في البلدة.

بعد ذلك جرى تشييع خمسة سوريين في المكان نفسه في دار البلدة، وأقام الصلاة على الجثامين إمام مسجد الامير شكيب ارسلان في ​المختارة​ عبد الحميد بسيوني، ووريت الجثامين في الثرى في مدفن خاص لهم ضمن مدافن بعقلين، قدمه وليد جنبلاط.

وتقرر دفن شقيق الجاني الثاني فوزي حرفوش، الذي وجدت جثته اليوم، غدا في دار بعقلين.