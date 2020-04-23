الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال شهر رمضان المبارك

اعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه لمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في مناطق ​بيروت​ – ​الشمال​ - ​الجنوب​، بإطلاق ثلاث طلقات مدفعية خلبية، ليل الإعلان عن أول أيام الشهر، و طلقة واحدة يومياً في كلٍّ من وقت الفجر (الإمساك) و ​المغرب​ (الإفطار)، وثلاث طلقات عند الإعلان عن موعد ​عيد الفطر​ السعيد في نهاية الشهر الفضيل".

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