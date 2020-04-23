وزارة الصحة: 6 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي لحالات كورونا الى 688

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان عن الحصيلة اليومية ل​فيروس كورونا​ المستجد، عن تسجيل 6 ​حالات​ كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 23 نيسان 2020 الى 688 اصابة.

ولفتت في بيانها الى انه تم تسجيل 5 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الفائتة، من بينها 4 لمخالطين حالات معروفة، كما تم تسجيل حالة 1 بين المغتربين، لحالة وصلت الى لبنان قبل اغلاق المطار.

وذكرت انه تم تسجيل 140 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الازمة، بالمقابل بقي عداد الوفيات على 22 حالة اثر عدم تسجيل اي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.