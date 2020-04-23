قرار بتمديد صلاحية تراخيص النقل العام للركاب والبضائع والنقل الخارجي

أصدر المدير العام للنقل البري والبحري المهندس ​عبد الحفيظ القيسي​ قرارا يتعلق بتمديد صلاحية التراخيص المتعلقة بمزاولة ​النقل العام​ للركاب والنقل العام للبضائع والنقل الخارجي جاء فيه:



المادة الأولى: تعتبر، بصورة استثنائية، التراخيص التالية المنتهية الصلاحية او التي سوف تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سارية المفعول لغاية 23/7/2020:

ترخيص مركبة آلية عمومية (تاكسي/سرفيس, ميني باص, باص).

ترخيص مركبة آلية عمومية (شاحنة, صهريج).

ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (أفراد).

ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (شركات, مؤسسات).

ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للبضائع.

ترخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية.

المادة الثانية: يعاود البدء باستلام طلبات التجديد اعتبارا من تاريخ 14/7/2020.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 24/4/2020.