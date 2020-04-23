القاضي إبراهيم باشر تحقيقاته في ملفات تزوير فواتير استيراد الأدوية والقمح والمحروقات

باشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران في ملف "تزوير فواتير استيراد الأدوية والقمح و المحروقات "، وذلك استغلالا لقرار مصرف لبنان رقم 13113 الذي يتيح للمستورد الحصول على 85% من قيمة الإستيراد بالدولار على سعر الصرف 1515 من مصرف لبنان.
وكلف إبراهيم مكتب الجرائم المالية إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المرتكبين،كما راسل المصرف المركزي للحصول على المستندات المشتبه فيها بالتزوير والتي تقدم بها عدد من تجار الأدوية والمحروقات و القمح للحصول على دعم بالدولار.
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