القاضي إبراهيم باشر تحقيقاته في ملفات تزوير فواتير استيراد الأدوية والقمح والمحروقات

باشر النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ تحقيقاته في الإخبار المقدم من الإعلامي ​سالم زهران​ في ملف "تزوير فواتير استيراد ​الأدوية​ و​القمح​ و ​المحروقات​ "، وذلك استغلالا لقرار ​مصرف لبنان​ رقم 13113 الذي يتيح للمستورد الحصول على 85% من قيمة الإستيراد ب​الدولار​ على سعر الصرف 1515 من مصرف لبنان.

وكلف إبراهيم مكتب الجرائم المالية إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المرتكبين،كما راسل ​المصرف المركزي​ للحصول على المستندات المشتبه فيها بالتزوير والتي تقدم بها عدد من تجار الأدوية والمحروقات و القمح للحصول على دعم بالدولار.