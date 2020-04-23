كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1030 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 87 ألفًا و26 حالة لغاية الآن، بينهم 3105 حالات في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 64 ألفًا و843 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 90 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5481 شخصًا"، مشيرًا إلى أنّ "389 ألفًا و507 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 90 وفاة و1030 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 87026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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