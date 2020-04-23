الصحة الإيرانية: 90 وفاة و1030 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 87026

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1030 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 87 ألفًا و26 حالة لغاية الآن، بينهم 3105 حالات في وضع حرج".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 64 ألفًا و843 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 90 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5481 شخصًا"، مشيرًا إلى أنّ "389 ألفًا و507 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتّى الآن".