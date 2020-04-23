منظمة الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة فيروس كورونا المستجد ستكون طويلة الأمد بينما تشهد الولايات المتحدة تصاعدا في الاستياء، وتستعد أوروبا لتخفيف إجراءات العزل وسط قلق على الوضع الاقتصادي.
ولفتت منظمة الصحة العالمية الى ان نصف وفيات كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين.
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