منظمة الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين

حذرت ​منظمة الصحة​ العالمية من أن مكافحة فيروس ​كورونا​ المستجد ستكون طويلة الأمد بينما تشهد الولايات المتحدة تصاعدا في الاستياء، وتستعد ​أوروبا​ لتخفيف إجراءات العزل وسط قلق على الوضع الاقتصادي.

ولفتت منظمة الصحة العالمية الى ان نصف ​وفيات​ كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين.