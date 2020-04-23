أكثر من 22 ألف وفاة بفيروس "كوفيد-19" في إسبانيا

تخطّى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا الـ 22 ألفا اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وذلك بعد ارتفاع طفيف في عدد الوفيات في الساعات الـ 24 الأخيرة لليوم الثالث على التوالي. وبالتالي، بات عدد الوفيات 22 ألفا و157.
يذكر أن إسبانيا هي البلد الأكثر تضررا بـ "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة الاميركية وإيطاليا. وقد سجلت خلال 24 ساعة 440 وفاة.
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