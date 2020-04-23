أكثر من 22 ألف وفاة بفيروس "كوفيد-19" في إسبانيا

تخطّى عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​إسبانيا​ الـ 22 ألفا اليوم الخميس، وفق ما أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية، وذلك بعد ارتفاع طفيف في عدد الوفيات في ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة لليوم الثالث على التوالي. وبالتالي، بات عدد الوفيات 22 ألفا و157.

يذكر أن إسبانيا هي البلد الأكثر تضررا بـ "كوفيد-19" بعد ​الولايات المتحدة الاميركية​ و​إيطاليا​. وقد سجلت خلال 24 ساعة 440 وفاة.