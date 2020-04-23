وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة جديدة و151 إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المسبّب لمرض (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة إلى 2399"، لافتًا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عامًا، كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركّزة منذ 28 يومًا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "مجموع الحالات الّتي تعافت بلغ 498 من الّذين أُصيبوا بالمرض"، مبيّنًا أنّ "الحالات المرتبطة بالسفر من المصابين الـ151 هي 12 حالة، أمّا الحالات المخالطة فهي 132، وهناك 7 حالات قيد البحث عن أسباب العدوى".

