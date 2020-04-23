أكثر من 22 ألف وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا

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تخطّى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا ال22 ألفا الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وذلك بعد ارتفاع طفيف في عدد الوفيات في الساعات ال24 الأخيرة لليوم الثالث على التوالي.
وبالتالي، بات عدد الوفيات 22 ألفا و157. وإسبانيا هي البلد الأكثر تضررا بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. وسجلت خلال 24 ساعة 440 وفاة.
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