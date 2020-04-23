شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: جياع أنقرة يأكلون من صناديق القمامة وأردوغان يواصل بناء قصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المعارضة التركية، فضح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجياع في تركيا يأكلون من القمامة بينما يواصل أردوغان في بناء القصور.

وبحسب موقع "تركيا الآن" التابعة للمعارضة التركية، شارك عضو حزب الشعب الجمهوري حسن شنجان صورة توضح معاناة الشعب التركي في منطقة "غازي عنتاب"، حيث يأكل المواطنون من صناديق القمامة.

وتوضح الصورة مدى معاناة الشعب التركي، ذلك الشعب الذي أصبح الفقر شبحًا يطارده بسبب ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب من قبل أردوغان وحكومته، وعلى صعيد آخر يبنى أردوغان قصرًا في منطقة أخلاط، ناهيك عن منزله في أوسكودار، وقصره الجمهوري، وقصره الصيفي في مارماريس.

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ويُذكر أيضًا أن أردوغان وحكومته قد اعترضوا على حملات مساعدة بلديات حزب الشعب الجمهوري لذلك المواطن الذي لايستطيع إحضار لقمة العيش إلى منزله في ظل تفشي فيروس كورونا، وفي ظل وقوف الحكومة واقفة لا تحرك ساكنًا من أجل مواطنيها، وتسلط أردوغان على بلديات حزب الشعب الجمهوري لعرقلة حملاتهم، فبينما هناك من يعمل على إطعام أفواة جائعة، هناك من يسحب تلك اللقمة من هذه الأفواه لبناء القصور وللتبرع للدول الخارجية، حيث طلب رئيس الشؤون الدينية علي أرباش من المواطنين الأتراك التبرع عبر رسالة SMS تكلفتها 27 ليرة، وذلك لتوجيه تلك المساعدات إلى الخارج، في الوقت نفسه الذي يعاني فيه الشعب التركى.

والآن تُجمع التبرعات للدول الخارجية وتُبنى القصور وتُفرض الضرائب...إلخ، في حين أن صناديق القمامة هي محل إطعام تلك الأفواه التي تضور جوعًا؛ حقًا الصورة تنطق بما لا يمكن شرحه أو تفسيره، حيث يُجلد المواطن التركي الفقير؛ ليحيا أردوغان وحاشيته.