شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان يطالب باختصار الكلمات: وجودنا لفترات طويلة يعرضنا للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة باختصار وقت الكلمة لضمان عدم البقاء داخل قاعة الاجتماع وقتا أطول، قائلا: "نجتمع فى ظروف غاية فى الاستثنائية والغرابة، وأدعوكم لاختصار الوقت لأننا عرضة للإصابة رغم كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى نتخذها، وطول وقت الاجتماع يزيد من فرص الإصابة بالفيروس"، وتابع: "أعنى ما أقول، وجودنا هنا لفترات طويلة يجعلنا عرضة للإصابة، ولو واحد اتصاب المجلس كله هيتقفل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

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وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.