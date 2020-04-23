شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لوزير العدل بشأن تنظيم رؤية الأبناء فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تنظيم رؤية الأبناء.

وقال فؤاد، إن الحاصلين على أحكام رؤية الصغار يعانون جراء غلق الأندية ومراكز الشباب ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث أنه وفقا لقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى تم إلغائه بحكم محكمة القضاء الإدارى في 1 أغسطس 2019؛ كان يتم تنظيم رؤية الصغار لذويهم الحاصلين على أحكام الرؤية في مراكز الشباب والأندية، وبالتالى مع قرارغلق الأندية ومراكز الشباب أصبح يستحيل معه تنفيذ أحكام رؤية الصغار مما يحرم ذويهم من رؤية أبنائهم والعكس.

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وأضاف فؤاد، أنه نظرا لمعاناة الحاصلين على أحكام رؤية الصغار من عدم تمكنهم من رؤية أبنائهم؛ الأمر الذى نرى ضرورة أن يستتبعه تدخل فورى من قبل السيد وزير العدل لإنهاء هذه المعاناة بإصدار قرار يتفق ويصحح القانون بتوفير بديل مناسب لتنظيم أماكن الرؤية في ظل هذه الظروف الراهنة.