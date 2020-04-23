شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه لوفد البرلمان: نعمل ليل نهار من أجل المواطن رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن تعليمات وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار واضحة، وهي أن صحة العاملين على رأس أولويات الشركة، وأنه منذ اللحظة الأولى، قمنا بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رسلان لوفد لجنة الإسكان، بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة الذي يزور حاليا محطة روض الفرج أن المحطة يتم تعقيمها يوميا، بالإضافة إلى وجود ممرات للتعقيم، وكشف حرارة وتوزيع الكمامات.

وتابع رسلان :" على الرغم من تخفيض نسبة العمالة، إلا أن طاقة المحطة تعمل بنسبة 100٪، وهذا واضح لجميع المواطنين حيث لم يشتكي احد من قطع المياه، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بجد واجتهاد من أجل المواطن فى ظل هذة الظروف".

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من الزيارة التعرف على آلية العمل بالمحطة، خاصة أنها أكبر محطة مياه فى مصر، بالإضافة إلى الاطمئنان من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير سبل الأمان لجميع العاملين.

ومن المقرر أن يشهد وفد اللجنة عمليات رفع المياه من النيل إلى محطة المياه وكيفية التنقية والتعقيم والضخ.

كما تبحث اللجنة البرلمانية أوضاع محطة المياه في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على جميع العاملين بالمحطة.

الوفد البرلماني برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر.

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