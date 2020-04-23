48 ساعة تحت الماء انتهت بانتشال جثة "غريق أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة من أعمال البحث والتمشيط لمجرى ترعة المريوطية انتهت بانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا منذ يومين بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إشارة من شرطة النجدة بسقوط دراجة نارية في مياه ترعة بطريق مقابر أوسيم، وإصابة شاب وغرق شقيقه الأصغر.

وأنقذ الأهالي الشقيق الأكبر ونُقل إلى المستشفى، في الوقت الذي تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لانتشال جثمان شقيقه الغريق ويدعى "ح.ب" في العقد الثاني من العمر.

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شهود عيان أفادوا بأن الشقيقين كانا في طريق عودتهما من محل عملهما بـ"مشتل"، واختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، ما أدى لسقوطهما في مجرى الترعة ليصف أحد الحاضرين لأعمال البحث المشهد "الغطاسين دوروا من مقابر أوسيم حتى المريوطية".

ظهر اليوم الخميس، نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة الغريق، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.