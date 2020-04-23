الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوروبا بـ"دور مسنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المُسجد "كوفيد 19" في القارة العجوز وقعت في دور رعاية المسنين، واصفًا ذلك بالـ "مأساة التي لا يمكن تصورها".

وقال الدكتور هانز كلوج في مؤتمر صحفي، الخميس، إن هذا الرقم "صورة مقلقة للغاية" تظهر تأثير "كوفيد-19" على دور المسنين، حيث "تم تجاهل قواعد الرعاية في الغالب"، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.

وأضاف أن العاملين في المجال الصحي في مثل هذه المرافق كانوا يعملون في كثير من الأحيان بشكل زائد عن الحد، ويتقاضون أجوراً أقل، داعيا إلى تزويدهم بمزيد من معدات الحماية والدعم. ووصفهم بأنهم "أبطال مجهولون" في مكافحة الوباء.

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وقال كلوج إنه في حين يبدو أن تفشي الفيروس في بعض الدول الأوروبية يستقر أو يتناقص، فإن الوباء "لم ينته بعد".

وأشار إلى أن حوالي نصف العبء العالمي لحالات ووفيات الفيروس يقع في أوروبا، وأن الأرقام زادت الأسبوع الماضي في الشرق، مستشهدا بروسيا وتركيا وأوكرانيا.

وقال إن منظمة الصحة العالمية سترسل قريبا فرقا إلى بيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان لتعزيز جهود المكافحة ضد الوباء.